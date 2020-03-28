Французские власти заказали у Китая один миллиард медицинских масок, чтобы противостоять пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, для транспортировки масок каждую неделю будет выполняться четыре рейса из Китая во Францию. На каждом рейсе будет перевозиться 18,3 миллиона масок.

Напомним, общее количество заразившихся коронавирусом во Франции приближается к 33 тясячам, около двух тысяч пациентов скончались.

Ранее сообщалось, что Испания вернула Китаю бракованные тесты на коронавирус. Такие же ранее закупила и Украина.

Как мы писали конфискованные маски и халаты бесплатно передадут в украинские больницы. Ранее "Страна" сообщала о том, что масок, респираторов и антисептиков не хватает не только медикам, но и правоохранителям, которые контролируют соблюдение карантина в украинских городах.