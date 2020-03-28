Несмотря на заявление правительства о полном закрытии границы с 27 марта, заробитчан будут впускать, а автобусы - нет.

На сайтах Кабмина и Госпогранслужбы пока нет опубликованных решений о том, что запрет начал действовать. А в пятницу, 27 марта, Кабмин не проводил заседание по этому вопросу.

По данным источников "Страны" в Западном управлении Госпогранслужбы, с 28 марта де-факто закрыли границы для пассажирских перевозок. В страну пускают только на автомобиле или пешком через три пункта пропуска на Западной Украине - в Краковце, Ягодыне и Рава-Русской.

При этом утром 28 марта гигантская очередь на западной границы практически рассосалась, а там, кто приедет на границу без машины, разрешат перейти ее пешком.

Также исключения будут делать по спецрейсам - в том числе для того, чтобы оперативно подвозить заробитчан, если они будут снова осаждать кордон. Например, завтра утром в Киев приедет спецпоезд с украинцами из Москвы.

Подробнее о том как закрыли украинскую границу с 28 марта читайте в нашем материале "Заробитчан будут впускать, автобусы - нет".

Вчера сообщалось, о том, что западную границу Украины перед полным закрытием штурмуют тысячи заробитчан.