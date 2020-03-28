Народный депутат Анна Скороход подтвердила заражение коронавирусом Covid-19 и рассказала о симптоме болезни.

На странице в Telegram-канале парламентарий призвала всех, кто контактировал с ней в последнее время, самоизолироваться. Также она написала, что у нее пропало обоняние.

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid 19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня - не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу", - говорится в обращении.

Скриншот: t.me/AnnaSkorokhod

Обратим внимание, что притупление чувства обоняния не фиксируется как один из симптомов коронавируса. Однако оно может пропадать, если, например, лечить вирус лекарством от малярии, как это практикуют в США.

Напомним, о заражении коронавирусом Скороход рассказал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Также "Страна" писала, у народного депутата Сергея Рудика тесты показали коронавирусную инфекцию. Как сообщалось, Рудик стал четвертым нардепом, подхватившим коронавирус. Кроме него и Вельможного, также заболели депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов и "слуга народа" Руслан Горбенко.