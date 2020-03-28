Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК, который принадлежит олигарху Ринату Ахметову, заявил о выводе в простой шахтеров из трех шахт в связи с падением спроса на уголь.

Как передает "Цензор", речь идет о работниках шахт "Добропольеуголь" и "Белозерская", а также на обогатительной фабрике "Октябрьская".

"Шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахта "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" приостанавливают работы по добыче и подготовке горных выработок, а также обогащению угля с 1 апреля 2020 года. Персонал выводится в простой с оплатой согласно коллективному договору. Во время простоя будет продолжаться техническое обслуживание шахт и фабрики, что позволит оперативно восстановить работу предприятий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет про около 6,5 тыс. сотрудников из 8 тыс. сотрудников на предприятиях. При этом за всеми ними сохраняется оклад.

Напомним, энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова заявил, что не будет платить по кредитам, и предупредила кредиторов о реструктуризации долга из-за ситуации с коронавирусом Covid-19. Речь идет о ценных бумагах, которые были выпущены компанией, а также части банковских задолженностей.

Также "Страна" писала, что материнская компания группы Метинвест приобрела контрольный пакет акций ЧАО "Днепровский коксохимический завод". Теперь компания украинского олигарха Рината Ахметова владеет 73% акций предприятия