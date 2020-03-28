Михаил Радуцкий. Фото: LIGA.net

В Украине начнется второй этап медицинской реформы с 1 апреля, независимо от эпидемии коронавируса. 

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в интервью "Интерфакс-Украина".

"Отсрочки не будет. Единственные изменения, которые были проведены, - это перераспределение Кабмином денег, инфекционные больницы в реформу сейчас не заходят. Все остальные заходят с 1 апреля", - сказал он.

По словам Радуцкого, инфекционные больницы подпишут контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), но "их просто будут финансировать по старому бюджету".

"Нельзя говорить, что медреформа вступит в силу без инфекционных больниц", - уточнил он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МОЗ Емец хочет отсрочить второй этап медреформы на три месяца.

Также мы писали, что Медреформа выгонит на улицы тысячи больных туберкулезом.

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