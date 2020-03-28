Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко мог заразиться коронавирусом Covid-19 на киевском вокзале, после прибытия поезда "Четыре столицы" из Латвии.

В интервью изданию "Бабель" он рассказал, что полицейский и его семья в последние месяцы не были за границей.

"Мы предполагаем, что он заразился после прибытия в Киев поезда "Четыре столицы" из Латвии. Несколько часов мы держали поезд на вокзале, потому что там была проблема с зараженными людьми, а Крищенко на месте пытался разрулить ситуацию", - сказал он.

Также Аваков уточнил, что в последний месяц контактировал с Крищенко при помощи телефона.

"Если заболею я, мои обязанности будет исполнять первый замминистра Сергей Яровой. Он сейчас находится на запасном командном пункте. Мы заранее это предусмотрели, чтобы исключить совместное заражение коронавирусом", - подчеркнул он.

Напомним, коронавирус у Крищенко обнаружили в пятницу, 27 марта. Заместитель министра МВД Антон Геращенко также рассказал, что болезнь подхватил и заместитель начальника полиции.

Ранее "Страна" писала о том, что зараженный коронавирусом Лев Лещенко ходил по эфирам и тусовкам.