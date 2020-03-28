В субботу, 28 марта, президент Владимир Зеленский назначил на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, а также сделал главой Генштаба его первого заместителя Сергея Корнийчука.

Кроме того, как уже писала "Страна", новым командующим Объединенными силами (украинские войска в зоне конфликта на Донбассе) назначен Сергей Наев, который уже занимал этот пост при президенте Порошенко и ушел с него незадолго до инаугурации Зеленского в мае 2019 года.

О перестановках в армии сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в указе президента №124/2020 говорится о назначении Хомчака на соответствующую должность.

"Назначить Хомчака Руслана Борисовича Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.

Вместе с тем Хомчак был уволен с должности начальника Генерального штаба.

"Освободить Хомчака Руслана Борисовича с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе №124/2020.

Новым главой Генштаба назначен бывший заместитель Хомчака Сергей Корнийчук.

Сергей Корнийчук. Фото: Depo.Хмельницький

Как пишет телеграм-канал "Политика Страны", разделение должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба было предусмотрено законом "О национальной безопасности Украины" от 21 июня 2018 года.

Согласно закону, главнокомандующий является самым высоким военным должностным лицом в ВСУ, он назначается на должность и увольняется президентом. Начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему, также главнокомандующему подчиняется командующий Объединенных сил.

Изначально по закону это разделение должно было произойти с марта 2021 года. Однако в начале марта парламент принят закон, по котором разделение перенесено на март текущего года.

Ранее мы писали, что Зеленский назначил нового зама главы СБУ и руководителей в трех областях.