Украинка Анастасия Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из китайского Уханя из-за того, что на борт самолета не брали ее собаку, возмутилась происходящим на границе Украины и Польши во время возвращения наших заробитчан.

У себя в Instagram девушка заявила, что ситуация там способствовует распространению болезни.

"Польская граница – ну вот как они стоят? Один, два там зараженных, через пару часов 30, через сутки 300…все в куче. Домой видишь ли всем захотелось резко! Ну и зачем? И вряд ли ж это только из Польши. Домой хотят все", - сказано в сообщении.

Фото: nastyazinchenko

Ранее мы рассказывали, что ситуация на польско-украинской границе стала критической. Более тысячи людей стоят в очереди, чтобы пересечь границу.

Напомним, в феврале украинка не смогла покинуть Китай вместе с другими во время эвакуации. Девушка отказалась лететь, так как на борт самолета запретили брать ее собаку. А она бросать ее не захотела.

Позже помочь вернуться ей обещал лично президент Владимир Зелеский. Но девушка сказала, что с ней никто так и не связывался. А Зеленский затем сказал, что у Насти "внутренняя проблема".