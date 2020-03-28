Трое жителей аннексированного Крыма, нарушив режим самоизоляции, попытались выехать в Украину, однако были задержаны на границе.

Об этом сообщил начальник "крымского управления" ФСБ РФ Сергей Станкевич, передает РИА Новости.

"Вчера нами были выявлены три гражданина России, которые прибыли в пункт пропуска для выезда на территорию Украины, но которым ранее вручали соответствующие предписания на самоизоляцию", - сказал Станкевич на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

По его словам, сотрудниками Роспотребнадзора и МВД был проведен комплекс мероприятий по локализации выявленных граждан. В свою очередь, "глава республики" Сергей Аксенов поручил органам внутренних дел проработать наказание для лиц, нарушивших режим самоизоляции.

По последним данным, в Крыму было выявлено 14 случаев заражения коронавирусом. В соседнем субъекте – городе федерального значения Севастополе – пять. Все случаи завозные. Ранее Аксенов подписал указ, которым запретил бронирование мест для отдыха в санаториях, отелях и детских лагерях республики и размещение в них с 28 марта по 1 июня.

Кроме того, на полуострове закрыты все досуговые и развлекательные места, учреждения культуры и искусства, парки, музеи, рестораны, кафе, столовые, а также объекты розничной торговли. Исключение: аптеки и аптечные пункты, а также магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Как сообщалось, власти аннексированного Крыма заявили о 1 500 больных ОРВИ и пневмонией на полуострове.