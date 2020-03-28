В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что за прошедшие сутки от коронавируса Covid-19 скончались трое граждан. У одного из них инфекцию диагностировали после смерти.

Как передает Telegram-канал "Коронавірус_інфо", все они из разных областей.

"За прошедшие сутки зарегистрировано три летальных случая от коронавирусной болезни: 1 в Ровенской области, 1 в Сумской области, 1 в Ивано-Франковской области (пациент умер раньше, однако вчера случай был подтвержден лабораторно)", - говорится в сообщении.

В связи с этим чиновники выражают свои соболезнования родственникам погибших.

Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine

Напомним, за прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились 311 человек. Осталась только одна область, куда болезнь еще не добралась - Кировоградская.

Ранее "Страна" писала, что более половины всех зафиксированных подозрений на коронавирус (66,5%) в Украине относятся к людям в возрасте от 18 до 49 лет. Второй по численности возрастной группой в этом списке (17%) являются украинцы старше 50 и младше 65 лет.