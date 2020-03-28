В Украине развернули аферу на коронавирусе. С карточек пенсионеров снимают 1000 гривен
В полиции предупредили о новом виде мошенничества с банковскими карточками. Мошенники спекулируют на доплатах по 1000 гривен для пенсионеров.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.
По информации полиции, сначала человек получает SMS-сообщение якобы от Национального банка Украины. В тексте сообщения говорится: "Вам было начислено единовременное пособие в чрезвычайной ситуации в размере 1000 гривен". Также в сообщении указаны номера телефонов "для справок".
Как отмечает полиция, человек, получивший смс о начислении, но деньги, конечно же, так и не поступили, пытаясь выяснить причину, звонит по справочным телефонам, указанным в смс. Но не общается с представителями банка, а с аферистами. Мошенники выспрашивают личные данные у граждан, чтобы якобы проверить, не произошла ли ошибка, и тогда со счетов николаевцев исчезают сбережения.
По данным пресс-службы, Нацбанк официально предостерегает и подчеркивает, что не начисляет и не выплачивает социальную помощь, а также не организует розыгрыши или лотереи.
Фото: mk.npu.gov.ua
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