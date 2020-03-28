Всемирный банк и Международный валютный фонд выступили с заявлением о том, что в связи с эпидемией коронавируса необходимо временно заморозить взимание долгов с бедных стран мира.

Как говорится на сайте Международного валютного фонда, это поможет пережить последствия, вызванные болезнью.

"Группа Всемирного банка и Международный Валютный Фонд призывают немедленно, и в соответствии с национальным законодательством стран-кредиторов, приостановить выплаты по долгу стран МАР, которые обратятся с просьбой о предоставлении льгот. Это поможет удовлетворить неотложные потребности стран МАР в ликвидности для решения проблем, вызванных вспышкой коронавируса, и даст время для оценки воздействия кризиса и потребностей в финансировании для каждой страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МВФ и Всемирном банке также призвали определить перечень стран, которые имеют неблагополучную долговую ситуацию с целью смягчить долговую нагрузку.

Напомним, что ранее в МВФ констатировали крупнейший отток капитала из стран с развивающимися рынками.

Также "Страна" попыталась разобраться, ждет ли Украину дефолт и как власти планируют справляться со спадом в экономике без денег Международного валютного фонда.