Глава Украины Владимир Зеленский назначил на пост командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

Об этом говорится в указе №127 от 27 марта, опубликованного на сайте президента.

"Назначить Наева Сергея Ивановича Командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в тексте указа.

Добавим, Сергей Наев уже был командующим ОС - его назначал тогдашний Президент Украины Петр Порошенко. В мае 2019 года командующим операции Объединенных сил стал Александр Сирский.

Сергей Наев - украинский военный, генерал-лейтенант. В Вооруженных силах Украины с мая 1993 года. В 2014 году Наев был руководителем сектора "Б" во время боев за Донецкий аэропорт, а на начало 2015 года - начальником штаба оперативного командования "Юг". С 2015 по 2017 годы Наев был командующим оперативного командования "Восток".

Ранее Зеленский назначил нового зама главы СБУ и руководителей в трех областях.