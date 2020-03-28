Советник Киевского городского главы Владимир Бондаренко заявил, что при въезде в столицу будет осуществляться выборочное измерения температуры. Если ситуация с коронавирусом ухудшиться – процедура станет обязательной для всех.

Как он сообщил у себя в Facebook, украинцам рекомендуют ограничить передвижение на своем транспорте.

"Въезд в Киев легковым транспортом не ограничено. По состоянию на сегодня действует ограничение для въезда автобусов междугороднего и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации - принимать другие решения. Термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации - будет обязательным", - говорится в сообщении.

При этом Бондаренко уточнил, что блокпосты на въездах в Киев работают уже неделю.

"На них дежурит полиция и муниципальная стража. Все ограничения, установленные для города Киева синхронизированы с решениями Кабинета министров Украины. То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются", - подчеркнул он.

Напомним, в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом уже у 74 человек. За сутки выявили 19 новых случаев заболевания.

Также мы писали, что, по данным на утро 28 марта, число больных коронавирусом в мире приблизилось к 600 тысячам человек, 27 тысяч умерли.