В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что информация о том, что курильщики больше защищены от коронавируса Covid-19 не соответствует действительности.

Как говорится в Facebook Министерства здравоохранения, даже наоборот – курильщики могут быть больше подвержены заболеванию.

"Во-первых, во время курения человек чаще прикасается к лицу; во-вторых, эта привычка может усилить развитие хронических болезней; в-третьих, курение увеличивает риск заболевания пневмонией. Будьте здоровы, укрепляйте иммунитет и пользуйтесь надежными источниками информации", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассматривает возможность переквалифицировать врачей, чтобы они боролись с коронавирусом Covid-19.

Также мы рассказывали, что по состоянию на утро субботы, 28 марта, количество зараженных коронавирусом Covid-19 достигло 311 человек.