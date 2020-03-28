Анна Скороход. Фото: facebook

Заражение коронавирусной инфекцией Covid-19 подтвердили у внефракционного депутата Анны Скороход.

Об этом в субботу, 28 марта, в своем телеграм-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко. 

"Подтвержден коронавирус у ещё одного народного депутата - Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления", - написал он. 

Скриншот: t.me/oleksiihoncharenko/1311

Скриншот: t.me/oleksiihoncharenko/1311

Напомним, у народного депутата Сергея Рудика тесты показали коронавирусную инфекцию. Как сообщалось, Рудик стал четвертым нардепом, подхватившим коронавирус. Кроме него и Вельможного, также заболели депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов и "слуга народа" Руслан Горбенко

Ранее, нардеп Шахов рассказал о своем состоянии на 10-й день заражения коронавирусом. Кроме того, Сергей Шахов показал, чем кормят больных коронавирусом пациентов в киевской больнице.

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