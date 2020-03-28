У нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирус
Заражение коронавирусной инфекцией Covid-19 подтвердили у внефракционного депутата Анны Скороход.
Об этом в субботу, 28 марта, в своем телеграм-канале сообщил депутат Алексей Гончаренко.
"Подтвержден коронавирус у ещё одного народного депутата - Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления", - написал он.
Скриншот: t.me/oleksiihoncharenko/1311
Напомним, у народного депутата Сергея Рудика тесты показали коронавирусную инфекцию. Как сообщалось, Рудик стал четвертым нардепом, подхватившим коронавирус. Кроме него и Вельможного, также заболели депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов и "слуга народа" Руслан Горбенко.
Ранее, нардеп Шахов рассказал о своем состоянии на 10-й день заражения коронавирусом. Кроме того, Сергей Шахов показал, чем кормят больных коронавирусом пациентов в киевской больнице.