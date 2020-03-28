Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения рассматривает возможность переквалифицировать врачей, чтобы они боролись с коронавирусом Covid-19.

Как передает "УНН", сейчас есть нехватка медиков в определенных специальностях.

"Это рассматривается и на уровне руководящих областных структурных подразделений по охране здоровья, они определили заведения, в которые будет проходить госпитализация больных с коронавирусной болезнью, а также рассматривается вопрос пополнения бригад, которые могут оказывать ту или иную медицинскую помощь, в том числе и в отделениях интенсивной терапии", - сказал он.

Кроме того, утверждает Ляшко, сейчас начинается сотрудничество с академией медицинских наук.

"Также у нас начинается сотрудничество с академией медицинских наук, медицинскими университетами, с другими учреждениями здравоохранения", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, зачем украинцам необходимо носить маски, которые не спасают от коронавируса.

Также чиновник показывал на своем примере, как правильно использовать антисептик.