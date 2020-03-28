Бывший сотрудник полиции на автомобиле Lexus в центре Харькова врезался сразу в несколько автомобилей, включая патрульный. В результате пострадали пять человек.

Об этом сообщили очевидцы в сети, передает издания Police Control Ukraine.

Как отмечается, машина бывшего копа врезалась в патрульных, когда те разворачивались с включенными проблесковыми маячками, следуя за транспортом нарушителей ПДД.

По данным издания, за рулем Lexus находился бывший сотрудник полиции, который ранее был фигурантом дела о нападении на местного журналиста Вадима Макарюка.

Видео: YouTube/TOLYAMBA Live

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