В субботу, 28 марта, во всем мире пройдет Час Земли - самая масштабная инициатива в поддержку сохранения планеты и устойчивого использования ее ресурсов.

Акцию организовывает Всемирный фонд дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF).

Акция, направленная на привлечение внимания к экологическим проблемам планеты, проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Всех жителей планеты призывают на один час с 20:30 до 21:30 выключить свет и другие электроприборы.

Как известно Час Земли был инициирован в 2007 году Всемирным фондом природы WWFв Австралии с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Такая мера, кроме символического выключения света на один час, ставит акцент на необходимости ежедневных действий каждого гражданина: в сфере энергоэффективности, экономном использовании ресурсов и достижении гармонии с природой.

Напомним, впервые Украина присоединилась к всемирной кампании в 2009 году. Тогда к акции присоединилось более 50 городов нашей страны.

Самой масштабной акцией за всю историю существования стал 2010 год, когда в акции приняли участие около миллиарда человек по всему миру из 120 стран, из них около миллиона были украинцы.

Как писала "Страна", фото из космоса показали падение уровня загрязнения воздуха в Китае из-за коронавируса.

Также мы писали, что в Германии появилась "анти-Грета Тунберг", которая борется с паникерством из-за климата.