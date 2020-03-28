Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник заявил "Стране", что в Днепре не ведется работа по освобождению мест в клиниках для VIP-клиентов, которые заражены коронавирусом Covid-19.

Так он прокомментировал заявление главы Общественного совета при мэрии Днепра Геннадий Корбан, который сказал, что, по его данным, больных коронавирусом в городе по решению областных властей переводят в детскую больницу, чтобы освободить места для випов в опорных госпиталях.

"Все оказалось предельно цинично. Смысл в том, чтобы организовать лечение вип-персон и чиновников в особых условиях, то есть для своих. Видать, в западло ехать в городские опорные, к народу", - написал Корбан на своей странице в ФБ.

Святослав Олейник эту информацию опровергает.

"У нас в области нигде нет понятия ВИП-личностей: ни в голове, ни в правовом поле, ни в моральной плоскости. Есть инструкция МОЗ, которая обязывает регионы сделать госпитальные разноуровневые центры: для легких, средних и тяжелых больных.

Больница имени Мечникова всегда принимает самых тяжелых больных. Не думаю, что любая ВИП-персона хотела бы стать самым тяжелым больным. В этой больнице есть современное оборудование, квалифицированный персонал. Это резервный госпитальный центр для тяжелых больных, а что касается легких и средней тяжести больных, то есть целая сеть госпитальных центров на территории области.

Что касается детской больницы, то, если не дай Бог заболевание обнаружат у ребенка, то дети не могут находится в одном отделении, поэтому соответствующий комплекс должен быть зарезервирован в детской больнице", - сказал "Стране" Олейник.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве распорядились выделить вип-больным коронавирусом отдельные палаты и медсестру. Однако Зеленский запретил создавать особые условия лечения для випов.