Вчера в Украину из других стран вернулись 37,3 тысячи человек, что в два раза больше, чем за прошлые сутки.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Вчера украинскую границу на въезд и выезд в целом пересекли почти 49 тысяч человек. Из которых более 37 тысяч человек — это украинцы, вернувшиеся из-за границы (для сравнения, предыдущей эпохи в Украину вернулись 18 тысяч украинцев)", — сказано в сообщении.

Как сообщается, больше всего наши соотечественники вчера возвращались, прибыв к границе без транспортных средств. Именно поэтому в пунктах пропуска сопредельных стран фиксировалось значительное скопление людей, которые ожидали пересечения границы.

Так, для перевозки граждан при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС. Кроме того, на некоторое время на одном из направлений было открыто пешее направление. Всего вчера оформлено более 22 тысяч украинцев, прибывших к границе пешком (в предыдущие сутки-6,5 тысячи человек).

Кроме того, в аэропорту "Борисполь" за сутки было оформлено 5,5 тысячи украинцев, которые вернулись в Украину почти 30 рейсами. Также вчера Украину оставили 4,4 тысячи иностранцев, которых оформлено на выезд.

"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 39 тысяч человек. Выявлены два гражданина Украины с повышенной температурой тела. По результатам дополнительной проверки врачами, признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Кроме того, установленным порядком оформлялись информативные согласия о самоизоляции и давались соответствующие памятки", — добавляется в сообщении.

Фото: unn.com.ua

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры планирует отправлять на изоляцию всех вернувшихся в Украину. Ее соблюдение проконтролирует полиция.

Также мы писали, что на границе с Польшей не уменьшается многотысячная очередь из заробитчан.