В Москву прибыл специальный поезд №906/905 из Киева, который привез в страну россиян. Их эвакуировали из Украины в связи с эпидемией коронавируса Covid-19. Об этом корреспонденту "Страны" сообщил один из пассажиров.

Обратный рейс в Киев должен состояться сегодня вечером. В столицу Украины он прибудет утром воскресенья, 29 марта (в 07:32 часа).

Специальный поезд следовал без остановок. Билеты на него продавала Укрзализныця. В пути следования пассажиры прошли пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

Как рассказал "Стране" один из пассажиров, все эвакуированные россияне по прибытии в Москву подписали соглашение (см.ниже), согласно которому отправляются на добровольную самоизоляцию на две недели.

Фото: Страна

Пассажиры подписывают соглашение:

"Страна" подготовила репортаж о том, как россиян эвакуировали из Киева. Несмотря на двустороннее прекращение сообщения, поезд был отправлен в пятницу вечером, 27 марта. Данный состав был организован путем договоренностей между МИД Украины и РФ.

Напомним, с пятницы, 27 марта, Украина полностью перекрыла пассажирские перевозки через границы страны.