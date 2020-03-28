За сутки в Китае не выявили новых случаев передачи коронавирусной инфекции внутри страны.

Об этом сообщает издание People со ссылкой на местные власти.

По информации Национальной комиссии здравоохранения КНР, 27 марта в стране выявили 54 новых случая заражения COVID-19. При этом все эти случаи завозные.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

Как сообщалось, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Также мы писали, что в Китае снимают ограничения на въезд и выезд из Уханя, ставшего эпицентром вспышки коронавируса.