В Китае за сутки не выявили ни одного случая передачи Covid-19 внутри страны
За сутки в Китае не выявили новых случаев передачи коронавирусной инфекции внутри страны.
Об этом сообщает издание People со ссылкой на местные власти.
По информации Национальной комиссии здравоохранения КНР, 27 марта в стране выявили 54 новых случая заражения COVID-19. При этом все эти случаи завозные.
Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Как сообщалось, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Также мы писали, что в Китае снимают ограничения на въезд и выезд из Уханя, ставшего эпицентром вспышки коронавируса.