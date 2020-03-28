Вечером 27 марта Украина должна была окончательно закрыть границу для пассажирского сообщения.

Полеты авиации, кроме спецрейсов, запретили еще на прошлой неделе. А на этой, 25 марта состоялось заседание Кабмина, который постановил - решить вопрос о закрытии кордона для поездов и автобусов.

О том, что вечером 27 марта граница будет закрыта, заявлял и президент Владимир Зеленский. При этом он не пояснил, что границу все равно можно будет переходить пешком или на авто, что вызвало панику.

После выступления президента заробитчане из соседней Польши массово рванули домой и создали километровые очереди перед украинскими КПП.

В итоге никакого гласного решения о перекрытии границ не последовало, хотя пограничники уже де-факто ограничили въезд и выезд.

"Страна" разбиралась, что происходит на кордоне с 28 марта.

Как объявляли о закрытии кордона

На внеочередном заседании Кабмина в среду премьер Денис Шмыгаль заявил, что 27 марта начнут ужесточать пропуск через границу.

"К концу пятницы мы должны остановить любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны. Прошу такое предложение разработать, проработать, согласовать и вынести. Мы безотлагательно соберем внеочередное заседание правительства, чтобы мы это решение утвердили", - заявил глава правительства.

Позже глава МВД Арсен Аваков уточнил, что речь не о прямом закрытии границ, а об отмене пассажирского сообщения - поездов, автобусов. При этом любой гражданин Украины, который доберется до кордона хоть на машине, хоть пешком, сможет въехать в страну.

Тем более, что это конституционно прописанное право. "Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину", - говорится в статье 33 Основного закона.

Конституционные нормы могут остановить только в случае введения военного или чрезвычайного положения. Ни того, ни другого пока нет.

Однако на следующий день президент Владимир Зеленский внес путаницу в этот вопрос. Он записал видео, в котором заявил, что границы уже 27 марта будут перекрыты. Не уточнив, что на самом деле в страну можно будет вернуться на машине или пешком.

Заявление президента вызвало дикий ажиотаж: домой рванули заробитчане, которые до последнего момента жили в Польше. И на границе образовались огромные очереди.

Нашествие заробитчан

С вечера четверга на границе скопились многотысячные толпы людей, которые решили вернуться домой. Люди стояли всю ночь под открытым небом, чтобы попасть домой.

Особенный наплыв переживали оставшиеся открытыми пешеходные переходы - Дорогуськ-Ягодын и Корчова-Краковец.

Пограничники жалуются, что проверить всех на заробитчан на симптомы ОРВИ вообще невозможно. При этом маски выдают далеко не всем (детальнее о коллапсе на границе читайте в материале "Страны" Западную границу Украины перед полным закрытием штурмуют тысячи заробитчан).

Для перевозки десятков тысяч людей начали привлекать автобусы спасательной службы.

"Чтобы доставить 22 000 граждан, прибывших пешком до границы, осуществлено более 500 автобусных рейсов 80 автобусами", - сообщила сегодня Госпогранслужба.

Это решение с одной стороные ускорило процесс. А с другой - сомнительное. Ведь в набитых битком автобусах, без масок, люди куда быстрее позаражают друг друга.

После того, как стало понятно, что КПП не справляются, пограничники открыли пеший коридор рядом с пунктом пропуска "Краковец". На автомагистрали А4 развернули два передвижных автомобильных комплекса.

Сегодня, как рапортуют пограничники, очередей на кордоне нет.

На Западной Украине, куда прибыла большая часть заробитчан, возмущены тем, как их пропускали через границу - без дистанции, большинство без масок.

Автобусы на границе 27 марта набивали битком. Фото: Facebook

"Надо было сразу пешком всех пропускать, а не пихать в автобусы. Перезаражали там друг друга, теперь понесут заразу по своим селам", - возмущается львовянка Мария Владыка.

"Я так понимаю, что Италия - это цветочки по сравнению с нем, что нас ждет после такого возвращения заробитчан", - сетует Роман Потетня.

Так закрыли границу или нет?

Видимо, именно бешеный наплыв заробитчан, вызванный заявлениями Кабмина и президента, сорвал планы перекрыть кордон уже вечером 27-го.

По крайней мере в пятницу, как обещали Шмыгаль и Аваков, Кабмин по этому вопросу заседать не стал. Видимо, понимая, что пока ажиотаж на границе не спадет, решение принимать смысла нет.

Пока нет опубликованных на сайтах Кабмина и Госпогранслужбы решений о том, что запрет начал действовать.

Однако, как сообщили "Стране" в Западном управлении Госпогранслужбы, с 28 марта де-факто закрыли границы для пассажирских перевозок. В страну пускают только на автомобиле или пешком через три пункта пропуска на Западной Украине - в Краковце, Ягодыне и Рава-Русской.

С утра 28 марта на западном кордоне гигантская очередь почти рассосалась, а тем, кто приедет на границу без машины, разрешат перейти ее пешком.

Еще одно исключение оставляют по спецрейсам - в том числе для того, чтобы оперативно подвозить заробитчан, если они будут снова осаждать кордон. Также завтра утром в Киев приедет спецпоезд с украинцами из Москвы.