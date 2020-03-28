Медики в Соединенных Штатах обнаружили, что одним из признаков заражения коронавирусом Covid-19 может быть конъюнктивит. Это стало известно благодаря медикам из Китая, которые поделились своим опытом борьбы с болезнью.

Как передает "РИА Новости", у одного из 30 пациентов, которые были заражены коронавирусом, был диагностирован конъюнктивит.

Также американские врачи обнаружили, что на 1099 случаев заражения Covid-19, конъюнктивит был обнаружен у 19 людей. Для этого пришлось собрать данные с 30 больниц еще со всей страны.

В связи с этим утверждается, что офтальмологи могут быть первыми врачами, которые способны заподозрить у человека коронавирус.

Напомним, эксперт Минздрава Украины Наталья Кундина напомнила гражданам, что медицинские маски следует использовать, если не избежать тесного контакта с человеком с симптомами коронавирусной инфекции.

Ранее главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, зачем украинцам необходимо носить маски, которые не спасают от коронавируса.