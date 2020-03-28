За последнюю неделю Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черновицкой области имеет два случая, когда при вызове бригады скорой помощи пациенты скрывают возможное заражение коронавирусом или контакт с потенциальным зараженным.

Об этом сообщил директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев на своей странице в Faceebook.

По его словам, в среднем, бригады Центра ЭМП, выезжают на около 300 вызовов в сутки. При этом обеспечить всех сотрудников на все вызовы противоэпидемическими костюмами невозможно, так как для этого нужно не менее 600 комплектов в сутки. В связи с этим уже вторую бригаду ЭМП пришло отправить на вынужденную обсервацию.

"В период эпидемии, когда каждый медицинский работник на счету, это недопустимо! Обращаюсь к центральной власти, и прошу вас, уважаемые чиновники содействовать в приравнении сокрытия информации о возможном заражении COVID-19, или контакт с таким лицом, при вызове бригады экстренной медицинской помощи, к умышленному заражению коронавирусом! Мы не имеем права рисковать нашими медиками, иначе нас некому будет спасать! Спасибо за понимание!", - заявил Еленев.

Скриншот: Facebook/Владимир Еленев

Напомним, в Украине осталась только одна область, куда не добрался коронавирус.

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