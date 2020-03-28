В Тернопольской области первый случай заражения коронавирусом Covid-19 был зафиксирован у полуторагодовалого ребенка. Сейчас он находится в больнице с согласия родителей.

Как сообщил глава Кременцкой ОГА Владимир Стефанский у себя в Facebook, ребенок мог подхватить инфекцию от дяди.

"Уважаемые жители Кременеччины. К сожалению, есть первый случай заражения короновирусом COVID-19 в районе. У полуторагодовалого ребенка из села Ледыхов обнаружили воспаление легких. Ребенка почаевские врачи, по согласованию с родителями, отправили на лечение в Тернополь. Сегодня у ребенка официально подтвердили коронавирус. Вероятно, ребенок был инфицирован от дяди, который недавно вернулся из Польши и не сдержал карантинных требований об изоляции", - говорится в сообщении.

Стефанский также призвал граждан придерживаться карантина и лишний раз не выходить из дома.

"Еще раз обращаюсь ко всем вам с просьбой не выходить лишний раз из своих домов и придерживаться правил гигиены и карантина. Пусть хранит нас Бог и спасет маленького ангелочка", - подчеркивается в сообщении.

Скриншот: facebook.com/svagurt

Напомним, в Центре общественного здоровья Минздрава Украины заявили, что по состоянию на утро субботы, 28 марта, количество зараженных коронавирусом Covid-19 достигло 311 человек.

Также мы псиали о том, что в Украине возраст почти половины зараженных коронавирусом от 18 до 49 лет.