В Украине число умерших от коронавируса увеличилось до восьми человек. За минувшие сутки скончались трое больных в Ровенской, Сумской и Ивано-Франковской областях.

Как передает Telegram-канал "Политика Страны", всего количество зараженных украинцев увеличилось до 311 человек.

"По сравнению с прошлым замером, число погибших выросло на три человека - с 5 до 8. Три новых смерти - в Ровенской, Сумской и Ивано-Франковской областях", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что более половины всех зафиксированных подозрений на коронавирус (66,5%) в Украине относятся к людям в возрасте от 18 до 49 лет. Второй по численности возрастной группой в этом списке (17%) являются украинцы старше 50 и младше 65 лет.

Также мы сообщали, что свободный въезд в Киев из-за коронавируса закрывают до 24 апреля. Попасть в столицу можно будет только через КПП, где нужно пройти температурный скрининг.