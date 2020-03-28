В сравнении со вчерашним утром, на территории Украины осталась только одна область, в которую пока не попал коронавирус - Кировоградская.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины, опубликованные в субботу, 28 марта.

Отметим, что еще вчера таких областей было семь: Хмельницкая, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Николаевская.

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы, 28 марта, количество зараженных коронавирусом Covid-19 достигло 311 человек. При этом в Киеве за сутки 19 новых случаев коронавируса. Самой молодой инфицированной 17 лет.

Также мы писали, что, по данным университета Хопкинса, число больных коронавирусом в мире приблизилось к 600 тысячам человек, 27 тысяч умерли.