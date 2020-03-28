Правительство РФ на фоне ситуации с распространением коронавируса рассматривает возможность ограничения передвижения по всей стране, а также планирует остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки.

Об этом в субботу, 28 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой источник.

Как отмечается, в пресс-службе агентству не подтвердили, но и не опровергли эти данные.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 510 тысяч человек, 23,5 тысячи умерли.



По состоянию на 27 марта, в России общее число больных достигло 1036 (703 из них — в Москве), 45 человек выздоровели, трое умерли.

В этих условиях российские власти предпринимают меры по предотвращению распространения инфекции. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Повсеместно закрываются магазины, за исключением продовольственных и аптек, кафе, торгово-развлекательные центры, кинотеатры.

Общественный транспорт в большинстве регионов продолжает работать. Только в Карелии движение полностью прекратится с 29 марта. Ограничено движение также в Краснодаре.