Сколько человек в Украине заболели и скончались от коронавируса 28 марта
В Центре общественного здоровья Минздрава Украины заявили, что по состоянию на утро субботы, 28 марта, количество зараженных коронавирусом Covid-19 достигло 311 человек.
Вот список зараженных областей в порядке убывания. В лидерах Киев, также резко выросло число заболевших в Тернопольской области:
Киев - 74 случая
Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случаев;
Тернопольская обл. - 43 случая (1 летальный)
Киевская обл. - 41 случай;
Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;
Винницкая обл. - 16 случаев;
Запорожская обл. - 10 случаев;
Ровенская обл. - 9 случаев (1 летальный)
Днепропетровская обл. - 7 случаев;
Одесская обл. - 6 случаев;
Сумская обл. - 5 случаев (1 летальный)
Львовская обл. - 5 случаев;
Житомирская обл. - 4 (1 летальный) случая;
Черкасская обл. - 3 случая;
Волынская обл. - 2 случая;
Донецкая обл. - 2 случая;
Луганская обл. - 2 случая;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Николаевская обл. - 1 случай;
Полтавская обл. - 1 случай;
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 1 случай;
Черниговская обл. - 1 случай.
Скриншот: facebook.com/phc.org.ua
Уточняется, что за сутки диагноз "коронавирус" был подтвержден у 93 украинцев. Выздоровели 5 человек.
По сравнению с прошлым замером, число погибших выросло на три человека - с 5 до 8. Три новых смерти - в Ровенской, Сумской и Ивано-Франковской областях.
Фото: facebook.com/phc.org.ua
Ранее "Страна" писала, что более половины всех зафиксированных подозрений на коронавирус (66,5%) в Украине относятся к людям в возрасте от 18 до 49 лет. Второй по численности возрастной группой в этом списке (17%) являются украинцы старше 50 и младше 65 лет.
Также мы сообщали, что свободный въезд в Киев из-за коронавируса закрывают до 24 апреля. Попасть в столицу можно будет только через КПП, где нужно пройти температурный скрининг.