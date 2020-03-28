В Центре общественного здоровья Минздрава Украины заявили, что по состоянию на утро субботы, 28 марта, количество зараженных коронавирусом Covid-19 достигло 311 человек.

Вот список зараженных областей в порядке убывания. В лидерах Киев, также резко выросло число заболевших в Тернопольской области:

Киев - 74 случая

Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случаев;

Тернопольская обл. - 43 случая (1 летальный)

Киевская обл. - 41 случай;

Ивано-Франковская область - 28 (3 летальных) случаев;

Винницкая обл. - 16 случаев;

Запорожская обл. - 10 случаев;

Ровенская обл. - 9 случаев (1 летальный)

Днепропетровская обл. - 7 случаев;

Одесская обл. - 6 случаев;

Сумская обл. - 5 случаев (1 летальный)

Львовская обл. - 5 случаев;

Житомирская обл. - 4 (1 летальный) случая;

Черкасская обл. - 3 случая;

Волынская обл. - 2 случая;

Донецкая обл. - 2 случая;

Луганская обл. - 2 случая;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Николаевская обл. - 1 случай;

Полтавская обл. - 1 случай;

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 1 случай;

Черниговская обл. - 1 случай.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Уточняется, что за сутки диагноз "коронавирус" был подтвержден у 93 украинцев. Выздоровели 5 человек.

По сравнению с прошлым замером, число погибших выросло на три человека - с 5 до 8. Три новых смерти - в Ровенской, Сумской и Ивано-Франковской областях.

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" писала, что более половины всех зафиксированных подозрений на коронавирус (66,5%) в Украине относятся к людям в возрасте от 18 до 49 лет. Второй по численности возрастной группой в этом списке (17%) являются украинцы старше 50 и младше 65 лет.

Также мы сообщали, что свободный въезд в Киев из-за коронавируса закрывают до 24 апреля. Попасть в столицу можно будет только через КПП, где нужно пройти температурный скрининг.