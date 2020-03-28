Крупнейший украинский частный энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова заявил, что не будет платить по кредитам, и предупредила кредиторов о реструктуризации долга из-за ситуации с коронавирусом Covid-19. Речь идет о ценных бумагах, которые были выпущены компанией, а также части банковских задолженностей.

Как передает служба новостей Лондонской фондовой биржи, компания находится в процессе разработки предложения будущей реструктуризации долгов.

"DTEK Energy предупреждает кредиторов, что не оплатит ни процентный купон 1 апреля 2020, ни проценты по банковскому долгу 31 марта 2020. Все дальнейшие выплаты будут осуществляться в соответствии с условиями реструктуризации долгов", - говорится в сообщении.

Причиной остановки выплат в ДТЭК называют "обеспокоенность ситуацией пандемии COVID-19, беспрецедентное ухудшение финансовых рынков, крах цен на товары, и совокупное влияние этих факторов на финансовое состояние и операции компании".

Проанализировали заявление компании Ахметова в телеграм-канале "Политика Страны":

"Холдинг Рината Ахметова ДТЭК готовится к дефолту и начинает переговоры с кредиторами о реструктуризации долгов.

Отметим, что ДТЭК на данный момент не сильно страдает от последствий коронавируса. Электростанции и шахты никто на карантин не закрывает.

Но, тем не менее, у Ахметова, вероятно, исходят из того, что не может всем вокруг быть плохо, а им хорошо. Потому и предпринимают меры по снижению долговой нагрузки в иностранной валюте.

Эта мера тем более правильная с учетом перспектив девальвации гривны. Основной доход ДТЭК имеет от продаж на внутреннем рынке. Соответственно доход в валюте по мере девальвации гривны будет падать.

Поэтому совершенно логично, что компания сейчас пытается минимизировать свои валютные обязательства.

Не логично, что подобные здравые шаги не предпринимает государство Украина, продолжая выплачивать огромные внешние долги", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский провел встречу на Банковой с представителями крупного бизнеса по проблеме противодействия коронавируса. На фото, которое выложил ОП, видно, что напротив Зеленского сидят, в частности, олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Также "Страна" писала, что материнская компания группы Метинвест приобрела контрольный пакет акций ЧАО "Днепровский коксохимический завод". Теперь компания украинского олигарха Рината Ахметова владеет 73% акций предприятия