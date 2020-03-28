В Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом уже у 74 человек. За сутки выявили 19 новых случаев заболевания.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко у себя в Facebook co ссылкой на данные Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

"Уже 74 лица в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сообщил Кличко.

По его словам, заболели – 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И 9 женщин - от 17-ти до 62-х лет.

"Девять пациентов госпитализированы в Александровскую больнице столицы. Пятеро – в городскую клиническую больницу №4. Еще трое - в клиническую больницу №9. А двое киевлян, что заболели – на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей", - пишет мэр.

Кроме того, Кличко сообщил, что город закупил оборудование для ПЦР (Полимеразная цепная реакция), что позволяет исследовать материал слизистой пациента.

"В первую очередь тестируем киевлян с симптомами и подозрением на коронавирус. Еще раз обращаюсь ко всем: ограничьте социальные контакты! Не относитесь легкомысленно к угрозе, несущей распространение коронавируса. Мы должны остановить его расползание вместе!", - подытожил Кличко.

Скриншот: Facebook/Віталій Кличко

Напомним, вчера в Киеве зафиксировали 8 новых случаев коронавируса.

Также мы писали, что, по данным на утро 28 марта, число больных коронавирусом в мире приблизилось к 600 тысячам человек, 27 тысяч умерли.