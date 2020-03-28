После объявления в Украине карантина из-за коронавируса Covid-19, стоимость овощей, которые входят в так называемый "борщевой набор" значительно выросла. К примеру, стоимость лука подорожала в 2 раза.

Как передают "Украинские новости", аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Андрей Мартыненко заявил, что на втором месте оказалась капуста – она подорожала на 86%.

"За последние 2 недели (с 12 марта) наибольшие изменения в цене понесли овощи, в частности, входящие в "борщевой набор. Капуста подорожала на 86% до 8,46 гривны/кг, морковь - на 48% до 8,1 гривны/кг, свекла - на 47% до 8,45 гривны/кг, картофель - на 39% до 16,8 гривны/кг", - сказал он.

Кроме того, гречневая крупа подорожала на 50%, до 55,61 гривны за 800. Сахар же подорожал на 9% до 14,48 гривны/кг.

Мы писали, что под Новый год в Украине подешевел борщевой набор овощей, но существенно подорожали мандарины.

Также мы рассказывали, как рекордная жара и аппетиты аграриев бьют по урожаю и ценникам в магазинах.