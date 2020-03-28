Общее количество заразившихся коронавирусом в мире увеличилось до 600 тысяч человек, 131 тысяч больных выздоровела, 27 тысяч умерли.

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Как отмечается, США, которые вышли на первое место в мире по заболеваемости Covid-19, коронавирусом заразились уже около 105 тыс. человек. Из них 894 выздоровели, 1707 умерли.

На второе место по заболеваемости Covid-19 вышла Италия. Там выявлено почти 87 тысяч случаев инфекции, 11 тысяч случаев выздоровления и девять тысяч случаев смерти.

Напомним, 27 марта Италия побила суточный рекорд по числу умерших от коронавируса. В стране было зафиксировано 969 смертей. Как отмечает итальянское агентство ANSA, ни в одной стране еще не регистрировали столько жертв за сутки с начала распространения COVID-19.