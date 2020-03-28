Соединенные Штаты выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом Covid-19 на сумму около 1,2 миллионов долларов.

Как передает пресс-служба посольства Украины в США, помощь будет направлена подготовку лабораторных систем, которая подтверждает болезнь.

"США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирус. Предоставленная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения #COVID19, и тому подобное", - говорится в сообщении.

Дипломаты утверждают, что деньги начнут поступать в Украину уже с 3 апреля.

Скриншот: facebook.com/ukr.embassy.usa

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономике в размере $2 трлн, необходимой из-за пандемии коронавируса.

Также мы писали, что в США количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.