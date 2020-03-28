В Виннице врач областного онкологического диспансера заразился коронавирусом Covid-19. Сейчас здание закрыли на вход и выход, а всех присутствующих проверяют инфекционисты.

Как рассказала заместитель директора Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Надежда Марусяк, всего в области зафиксировано 16 случаев заражения болезнью.

"Сейчас заведение закрыто. Там работают инфекционисты и проводятся лабораторные исследования контактных лиц. Территорию онкодиспансера охраняет патруль", - говорится в сообщении.

Видео:t.me/suspilne_vinnytsia

Ранее мы писали, что Винницкая областная государственная администрация заявила, что по состоянию на вечер 27 марта количество заболевших коронавирусом местных жителей возросло до 16 человек.

Напомним, что число инфицированных коронавирусом в мире по данным ВОЗ превысило 500 тысяч.