В Лондоне грабители украли коллекцию огнестрельного оружия, которое использовалось на съемках фильмов о Джеймсе Бонде.

Об этом сообщает The Guardian.

"Коллекция огнестрельного оружия, которое использовалось на съемках фильмов о Джеймсе Бонде, похищена из дома в Энфилде на севере Лондона", - говорится в сообщении.

Так, были похищены пистолеты и фильма "Умри, но не сейчас", "вальтер ППК" из фильма "Вид на убийство" и уникальный хромированный магнум из "Живи и дай умереть".

Цена похищенной коллекции оружия превышает 100 тысяч фунтов стерлингов, однако коллекционеры могут предложить значительно больше.

По мнению полиции, если оружие попытаются продать, то его сразу узнают, так как оно было изготовлено на заказ и хорошо известно коллекционерам и фанатам "бондианы".

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