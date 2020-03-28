В субботу, 28 марта, погода в Украине ожидается тепла погода без осадков. Ночные заморозки сохраняться только на западной части страны. Ветер будет в районе 5-10 м/с.

Как передает прогноз Украинского гидрометцентра, заморозки будут во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Так, на западной Украине будет облачно, без осадков. Днем потеплеет до 12-17 градусов тепла. Ночью ожидается в районе -3+4 по Цельсию.

Украинцам на севере страны стоит ожидать дневные 13-16 градусов выше нуля. А вот ночью похолодает до 2-5 тепла. Небо затянет тучами, но местами возможны прояснения.

В центральных регионах украинцам погода готовит 13-16 по Цельсию. А вот ночью воздух остынет до невероятных 2-4 выше нуля.

На востоке Украины ожидается 14-16 градусов тепла. Ночью же сохранится небольшой "плюс": от 1 до 4 тепла.

Скриншот: meteo.gov.ua

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