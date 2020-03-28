Количество зараженных коронавирусом Covid-19 медиков в Тернопольской области возросло до 18 человек. Общее число зараженных в области составляет 35 человек.

Как передает "ТСН", представитель Монастырской районного совета Владимир Данилюк рассказал, что сейчас в районе есть два очага заражения.

"У нас в районе есть два очага. Отслеживаем все контакты. Был введен неправильный алгоритм в начале. Если грипп группы А или Б - мы исключали наличие коронавируса. Так случилось, что у работницы нашей больницы был грипп группы А и коронавирус. Мы вроде исключили коронавирус, и ее все посещали. Поэтому такая печальная картина", - сказал он.

При этом Данилюк утверждает, что в области улучшилась ситуация со средствами защиты для медиков.

Напомним, в четверг, 26 марта сообщалось, что зараженных медиков в Тернопольской области было 6 человек. А официальное количество зараженных составляло 15 человек.

Также мы писали, что число больных с коронавирусом в Украине за сутки увеличилось больше чем на сто человек и в целом перевалило три сотни.