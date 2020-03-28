За вчерашний день число больных коронавирусом перевалило за три сотни - в Украине их стало 310. Скачок очень масштабный - почти на сто человек за сутки.

В лидеры по заболевшим вырвался Киев, который опередил Черновцы. Причина в том, что именно в Киев прибывает основной поток пассажиров из очагов болезни в Европе.

Власть уже начинает перекрывать границы города, вводя температурный скрининг на въезде. То есть Киев все больше переходит на осадное положение. И не исключено, что вообще закроется.

В мире же на первое место по заболевшим вырываются США, где уже более ста тысяч инфицированных.

"Страна" следит за пандемией и карантином в режиме онлайн. Материал обновляется.

09:12 Тяжелая новость из Винницы. Там коронавирусом заразился врач-онколог, который работает в областном диспансере. Теперь туда никого не впускают и оттуда не выпускают.

09:07 США выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь на сумму свыше 12 миллионов долларов. Об этом сообщает посольство Украины в США 28 марта.

"Оказание помощи будет направлено на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

09:04 В России начались выходные, которые продлятся до следующего воскресенья. Их ввел Владимир Путин.

С сегодняшнего дня в РФ не будут работать кафе, салоны красоты, торговые центры. С утра мэр Сергей Собянин прислал москвичам на электронную почту такое письмо:

09:00 Стала известна причина заражения коронавирусом медиков в Тернопольской области. Уже зафиксировано 18 случаев. Они ходили проведывать коллегу, у которой подозревали грипп.

"У нас в районе есть два очага. Отслеживаем все контакты. Был введен неправильный алгоритм в начале. Если грипп группы А или Б - мы исключали наличие коронавируса. Так случилось, что у работницы нашей больницы был грипп группы А и коронавирус. Мы вроде исключили коронавирус, и ее все посещали. Поэтому такая печальная картина", - рассказал представитель Монастырской районного совета Владимир Данилюк.

Всего в регионе 35 заболевших.

08:57 Антисептики в аптеках есть. Правда, вот в таких огромных емкостях. Цены впечатляют: от 700 до полутора тысяч гривен за литр.

Фото Марины Лобок

08:43 Из-за коронавируса отменили Парижскую неделю моды.

08:32 Одесса, трасса здоровья. Карантин здесь особо не соблюдают, люди бегают и гуляют.

Фото Вячеслава Аброськина

08:15 Штаб ООС закрывает въезд в зону проведения операции, говорится на Facebook-аккаунте Сухопутных войск. Пропустят только тех, кто там проживает или работает на объектах критической инфраструктуры.

08:07 В китайском городе Ухань, с которого все и началось, открыли метро. Подземка не работала два месяца. Правда - вход только в масках, а сидеть разрешается через одного. Открылись 184 из 228 станций.