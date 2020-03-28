Вечером пятницы, 27 марта, в Одессе выявлен еще один случай инфицирования коронавирусом, которых было всего пять. Теперь COVID-19 подтвержден лабораторным центром у женщины, ставшей шестой инфицированной.

Об этом сообщил в своем Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

По словам губернатора, женщина 1963 года недавно вернулась из Франции. После проявления симптомов она обратилась к медикам.

Упомянутая чиновником заболевшая стала шестой пациенткой с COVID-19 в регионе.

Ранее "Страна" приводила данные Центра общественного здоровья, согласно которым к 23:00 пятницы в Украине насчитывалось 310 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За сутки были выявлены почти 100 случаев.

Мы также давали статистку ВОЗ на 27 марта: всего в мире к концу рабочей недели выявили 509 164 зараженных коронавирусом.