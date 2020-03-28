В Черновицкой области сегодня, 27 марта, от коронавируса выздоровел еще один буковинец. Это житель села Колинковцы, о ситуации в котором подробно рассказывала "Страна".

Таким образом, черновицкие врачи вылечили от COVID-19 уже 5 пациентов, проинформировал губернатор Черновицкой области Сергей Осадчук на своей странице в Facebook.

Также сегодня официально подтверждено еще 12 случаев заражения коронавирусом.

Это преимущественно люди старшего возраста. Большинство из них были инфицированы родными, которые вернулись из-за границы.

Общая численность больных на Буковине от первого установленного случае составляет 59 человек.

География распространения новых случаев в области выглядит так:

Чагор Глыбоцкого района - 5 человек;

Черновцы - 3 человека;

Колинковцы Хотинского района - 1 человек;

Милиево Вижницкого района - 1 человек;

Вашковцы Вижницкого района - 1 человек;

Глубокая - 1 человек.

В общем Черновицкий областной лабораторный центр сегодня проанализировал 51 образец.

Ранее "Страна" сообщала, что в России разработали несколько прототипов вакцины против коронавируса.

Также мы писали, что число больных с коронавирусом в Украине за сутки увеличилось больше чем на сто человек и в целом перевалило три сотни.