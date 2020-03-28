В Черновицкой области сразу дюжина новых случаев коронавируса и один выздоровевший
В Черновицкой области сегодня, 27 марта, от коронавируса выздоровел еще один буковинец. Это житель села Колинковцы, о ситуации в котором подробно рассказывала "Страна".
Таким образом, черновицкие врачи вылечили от COVID-19 уже 5 пациентов, проинформировал губернатор Черновицкой области Сергей Осадчук на своей странице в Facebook.
Также сегодня официально подтверждено еще 12 случаев заражения коронавирусом.
Это преимущественно люди старшего возраста. Большинство из них были инфицированы родными, которые вернулись из-за границы.
Общая численность больных на Буковине от первого установленного случае составляет 59 человек.
География распространения новых случаев в области выглядит так:
Чагор Глыбоцкого района - 5 человек;
Черновцы - 3 человека;
Колинковцы Хотинского района - 1 человек;
Милиево Вижницкого района - 1 человек;
Вашковцы Вижницкого района - 1 человек;
Глубокая - 1 человек.
В общем Черновицкий областной лабораторный центр сегодня проанализировал 51 образец.
Ранее "Страна" сообщала, что в России разработали несколько прототипов вакцины против коронавируса.
Также мы писали, что число больных с коронавирусом в Украине за сутки увеличилось больше чем на сто человек и в целом перевалило три сотни.