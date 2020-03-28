Участник передачи "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале" Александр Гудков записал песню "Самоизоляция" на мотив хита 1992 года немецкой группы La Bouche "Be My Lover". В ролике к песне поучаствовали десятки звезд из России и Украины.

В клипе используются фрагменты домашних видео музыкантов и актеров: Монатика, Филиппа Киркорова, фронтмена Little Big Ильи Прусикина, который представит Россию на Евровидении, Лолиты Милявской, Павла Деревянко, Нади Дорофеевой, Ольги Бузовой, Ивана Дорна, Андрея Беднякова и других.

Видео: YouTube/ Вечерний Ургант

В них звезды занимаются физкультурой, дурачатся с детьми, делают косметические маски, мучают котов и прочее.

Песня с незамысловатым текстом призывает слушателей сидеть дома - особенно тех, кто прилетел из-за границы.

Ранее "Страна" рассказывала о западных артистах Боно, Will.i.am и Дженифер Хадсон, выпустивших песню об одиночестве во время карантина.

Мы также публиковали запись злободневной песни Гарика Кричевского о коронавирусном карантине.