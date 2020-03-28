Гудков показал, как развлекается на самоизоляции. Скриншот из видео

Участник передачи "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале" Александр Гудков записал песню "Самоизоляция" на мотив хита 1992 года немецкой группы La Bouche "Be My Lover". В ролике к песне поучаствовали десятки звезд из России и Украины.

В клипе используются фрагменты домашних видео музыкантов и актеров: Монатика, Филиппа Киркорова, фронтмена Little Big Ильи Прусикина, который представит Россию на Евровидении, Лолиты Милявской, Павла Деревянко, Нади Дорофеевой, Ольги Бузовой, Ивана Дорна, Андрея Беднякова и других.

Видео: YouTube/ Вечерний Ургант

В них звезды занимаются физкультурой, дурачатся с детьми, делают косметические маски, мучают котов и прочее.

Песня с незамысловатым текстом призывает слушателей сидеть дома - особенно тех, кто прилетел из-за границы.

Ранее "Страна" рассказывала о западных артистах Боно, Will.i.am и Дженифер Хадсон, выпустивших песню об одиночестве во время карантина.

Мы также публиковали запись злободневной песни Гарика Кричевского о коронавирусном карантине.

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