Министерство инфраструктуры по поручению президента Владимира Зеленского готовит решение об обязательной отправке на изоляцию граждан, которые вернутся в Украину.

Об этом написал в Facebook глава ведомства Владислав Криклий.

По его словам, с начала карантина вместе с Министерством иностранных дел его ведомство вернуло домой 100 тысяч граждан. Еще около 9 тысяч человек заявили о желании вернуться домой, но пока остаются за рубежом. После возвращения их и отправят на обязательную изоляцию. Это решение связано с проявленной безответственностью уже вернувшихся.

"Задачей тех, кого мы вернули, была ответственность к себе и другим, соблюдение режима изоляции. К сожалению, к этому отнеслись преимущественно легкомысленно, совершенно не осознавая риски, на которые подвергают себя, близких и родных", - констатировал министр.

Поэтому дальше его ведомство будет действовать следующим образом.

Те рейсы и маршруты, которые отправились 27 марта и прибудут после 00:00 28 марта, будут приняты. Минздрав обеспечит необходимые обследования вернувшихся граждан. Люди подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией.

При этом Криклий попросил при возможности продлить свое пребывание за границей и при необходимости воспользоваться программой "Защита".

Как писала "Страна", в полночь 27 марта Украина полностью прекратила пассажирское движение через границу.

Из-за этого решения властей накануне на границе скопились гигантские очереди из людей, желающих вернуться домой.