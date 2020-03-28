Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса.

Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

При этом, готовую к применению вакцину ожидается получить не ранее чем через 11 месяцев, отметила она. Над разработкой лекарства трудятся два центра ФМБА. Для повышения эффективности агентство перешло на трехсменный график работы.

Ранее сообщалось, что в Китае начались клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2, которые продолжатся до 31 декабря. За это время создатели вакцины рассчитывают определить ее эффективность и выявить возможные побочные эффекты. Кроме того, они надеются узнать, образуются ли в организме антитела против S-белка коронавируса SARS-CoV-2.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 26,8 тысячи человек, выявлено более 585 тысяч случаев заражения, из них 129,8 тысячи закончились выздоровлением пациента. Известно о 1036 случаях заражения, выявленных в России.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп подписал закон о поддержке экономики США на $2 триллиона из-за коронавируса.

Также мы писали, что в США количество зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.