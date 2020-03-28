Министерство охраны здоровья призвало украинцев помогать соблюдать карантин вернувшимся из-за границы и докладывать правоохранителям о нарушителях режима изоляции.

Призыв опубликован в Facebook ведомства.

"Помогите соседям, которые вернулись из-за границы, оставаться дома. Посетите вместо них магазин или аптеку и оставьте пакет под дверью, следуя рекомендациям МЗ. Будьте доброжелательными и внимательными к ним!" - попросили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что самоизоляция в течение 14 дней является обязательной для всех граждан, вернувшихся из-за рубежа. Она поможет снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Также сотрудники МОЗ попросили в случае системных нарушений санитарно-гигиенических норм во время самоизоляции сообщать об этом в правоохранительные органы.

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