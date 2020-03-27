Цена барреля нефти марки Brent упала ниже психологической отметки в 25 долларов, об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

На момент публикации фьючерсный контракт на баррель Brent с поставкой в мае торговался по 24,7 доллара. Снижение по сравнению с предыдущей торговой сессией составило 6,3 процента.

Баррель нефти американской марки WTI на момент публикации стоил 21,6 доллара, падение составило 4,6 процента.

Резкое падение котировок произошло после того, как 6 марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении и дальнейшем сокращении объемов добычи.

Ранее сообщалось, что Помпео призвал наследного принца Саудовской Аравии прекратить демпинговать на нефтяном рынке.