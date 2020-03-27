Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке американской экономике в размере $2 трлн, необходимой из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщают в пятницу американские издания.

Ранее в пятницу законопроект получил поддержку в Палате представителей Конгресса США. А в среду после нескольких дней согласования с Белым домом его одобрил Сенат США.

Пакет финансовой помощи стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории США, отмечают медиа.

Политики в Вашингтоне несколько дней не могли согласовать пакет финпомощи. Так, либерально настроенные политики утверждали, что этот законопроект - просто помощь корпорациям, не гарантирующая работникам отпуском в сохранением содержания и других бонусов. Демократы призывали увеличить финансирование пенсий и медицинской помощи.

Законопроект предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп выступил за прекращение карантина ради спасения экономики.

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