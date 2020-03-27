Тест на коронавирус лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна показал отрицательный результат, следует из сообщения на официальной странице группы в Facebook.

Отмечается, что певец по совету доктора группы посетил госпиталь, где провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, а сейчас находится в обычной палате. Тест на коронавирус оказался негативным.

Ранее распространялась информация, что солист Rammstein заразился коронавирусом.

Влиятельное немецкое издание сообщало, что Тилль Линдеманн находится в отделении реанимации берлинской больницы. При этом о других подробностях не сообщалось.

Ранее "Страна" сообщала, что в Германии коронавирусом заболели уже более 50 тысяч человек.

При этом погибли 338 человек.

Также мы писали, что число больных с коронавирусом в Украине перевалило за три сотни. Рост показал почти сто человек за сутки.